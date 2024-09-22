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13:15, 22 сентября 2024Бывший СССР

Захарова заявила о непонимании Западом угрозы применения оружия против АЭС

Захарова: Запад не понимает угрозы, поставляя применяемое против АЭС оружие ВСУ

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Западные страны не понимают угроз, связанных с поставками на Украину вооружений, применяемых против атомных электростанций (АЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД Росси Мария Захарова в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По ее словам, речь идет не о «красных линиях», а о понимании того, что «у радиации нет границ», так как она распространяется по воде и воздуху.

«Люди утратили способность думать, анализировать, откуда страх-то? Они даже не понимают угрозы, которую наносят сами себе», — сказала Захарова, комментируя действия западных политиков.

Ранее Захарова исключила урегулирование кризиса на Украине без учета интересов России. При этом, по ее словам, в Киеве и на Западе не думают о мире, так как «им нужна война».

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      Илья Таксюр
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