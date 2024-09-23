Агент ЦРУ 14 лет накачивал десятки женщин из разных стран снотворным и насиловал их

В США к 30 годам тюрьмы приговорили бывшего агента ЦРУ, который накачивал снотворным и насиловал женщин в разных странах. Об этом пишет New York Post.

48-летний Брайан Джеффри Рэймонд попал под следствие в 2020 году, когда работал в Мексике. Однажды на балконе его квартиры появилась обнаженная женщина, зовущая на помощь. Прибывшим сотрудникам полиции он объяснил происходящее недоразумением, а на следующий день уехал в США. Однако расследование продолжилось, и вскоре у Рэймодна обнаружили более 500 фото и видео женщин в бессознательном состоянии. С некоторыми из них он занимался сексом, других просто снимал.

Как выяснилось, Рэймонд на протяжении 14 лет накачивал женщин сильнодействующим снотворным и насиловал. Преступления были совершены в нескольких странах, включая Мексику и Перу. У Рэймонда были обнаружены фото и видеозаписи, в которых фигурировали 28 жертв. Некоторые из них узнали о случившемся лишь после того, как с ними связались агенты ФБР, занимавшиеся расследованием.

Рэймонд находил будущих жертв в приложениях для знакомств или во время работы. При этом уточняется, что 20 пострадавших считали мужчину близким другом. Одна из них рассказала, что считала Рэймонда «идеальным джентльменом», пришла к нему в гости и «потеряла сознание после первого поцелуя». Позже она узнала, что у бывшего агента ЦРУ обнаружили 35 видеозаписей, на которых крупным планом запечатлены ее интимные места.

Следствие также установило, что Рэймонд регулярно искал в интернете информацию о том, как разное снотворное сочетается с алкоголем. Кроме того, для своих преступлений он использовал квартиры, которые снимало для него ЦРУ.

В ноябре 2023-го Рэймонд признал себя виновным по четырем из 25 статей. Перед вынесением приговора он раскаялся, извинился перед пострадавшими и сказал, что «берет на себя всю полноту ответственности за совершенное».

Ранее сообщалось, что 71-летний Доминик Пелико из Франции, который более 10 лет накачивал жену Жизель снотворным и позволял десяткам незнакомцам насиловать ее, раскаялся в суде. Он заявил, что превратился в извращенца из-за якобы перенесенного в детстве насилия.