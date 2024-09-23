Байден проговорился при включенном микрофоне об истинном отношении США к Китаю

Байден при включенном микрофоне осудил КНР за агрессию в Южно-Китайском море

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден попал в скандал из-за своего выступления на саммите стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD). При включенном микрофоне американский лидер проговорился, что КНР «продолжает вести себя агрессивно» в Южно-Китайском море. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Китай продолжает вести себя агрессивно», — высказался политик. По мнению Байдена, Пекин «проверяет» США в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Ранее глава США оговорился и рассказал, что посещал КНДР для консультаций по производству компьютерных чипов, но тут же исправился.

До этого американский лидер оговорился и назвал Владимира Путина президентом Украины, передав ему слово, при этом представляя Владимира Зеленского. Президент США быстро понял ошибку и отшутился, сказав, что намерен «победить президента Путина».