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14:30, 23 сентября 2024Забота о себе

Безопасность воды из-под крана оценили

Профессор Горелкина: вода из-под крана может быть загрязненной из-за аварий

Фото: Patrick Pleul / dpa-Zentralbild / ZB / Globallookpress.com

Пить сырую воду из-под крана можно, однако лучше дополнительно фильтровать ее, рассказала профессор кафедры техносферной безопасности КемГУ Алена Горелкина. Безопасность воды из-под крана она оценила в беседе с aif.ru.

Она объяснила, что на водоподготовительной станции воду обеззараживают, и она полностью соответствует и химическим, и микробиологическим нормам. «Но прежде, чем попасть к потребителю, она проходит магистрали, а вот какой у них износ, мы не знаем. Поэтому, если вы хотите пить воду из-под крана, держите у себя на кухне любой фильтр», — сказала эксперт. По ее словам, это может быть самый простой фильтр-кувшин или специальная система.

Вода, предупредила Горелкина, может получить вторичное загрязнение в результате аварии водопроводных сетей или их износа: в таких условиях в нее может попасть почва, железистые соединения. Цвет воды при этом может поменяться, отметила профессор.

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      Александра Лисица
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