Эрдоган запланировал переговоры с Зеленским и Пашиняном в США

Sabah: Эрдоган проведет в США переговоры с Зеленским, Пашиняном и Пезешкианом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и иранским лидером Масудом Пезешкианом. Об этом сообщила газета Sabah.

По данным издания, планируется, что большинство встреч пройдет в «Турецком доме» — символе турецкой дипломатии в Нью-Йорке. Ожидается, что Эрдоган встретится с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа Аль Судани, генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, канцлером Германии Олафом Шольцем и сербским лидером Александром Вучичем.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов к проведению встречи с лидером Сирии Башаром Асадом. Ожидается, что такой шаг поможет установлению стабильности и мира на Ближнем Востоке.