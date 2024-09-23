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09:06, 23 сентября 2024Экономика

Европейских производителей напугала китайская сталь

FT: в Европе призвали остановить растущий импорт дешевой китайской стали

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Европейские производители призвали власти ЕС остановить резкий рост импорта из Китая, так как это оборачивается снижением европейских цен ниже себестоимости производства. Об этом сообщило издание Financial Times.

По мнению европейских металлургов, рынок следует защитить от искажающего воздействия мирового избытка мощностей. Кроме того, они призывают помочь местным производителям, которые пострадали от слабого спроса и высоких цен на энергоносители. В такой ситуации они ратуют за новую, всеобъемлющую систему тарифов.

Издание подчеркивает, что в 2024 году Китай экспортирует больше 100 миллионов тонн стали. Это окажется самым высоким показателем с 2016 года. Данный всплеск уже обернулся обострением торговой напряженности и напугал несколько стран, которым пришлось ввести пошлины на импорт.

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Как заявил генеральный директор торговой организации Eurofer Аксель Эггерт, регулирующие органы должны ввести более «глобальные меры тарифного типа», чтобы помочь европейским производителям, которые страдают от последствий китайских продаж на других рынках.

Между тем, по данным Bloomberg, кризис в китайской сталелитейной отрасли создает условия для волны банкротств. Почти три четверти производителей стали в КНР столкнулись с убытками в первой половине года. Многим из них грозит разорение.

Спад внутреннего спроса в Китае привел к тому, что сталелитейным заводам пришлось увеличить экспорт. Это вызвало негативную реакцию со стороны других стран, которые обвинили КНР в продаже металла по демпинговым ценам ниже себестоимости. Однако экспорт стали из Китая вряд ли сократится до конца 2026 года.

В марте 2024 года государства Европейского союза увеличили закупки российских стали и железа до максимальных с мая 2023 года значений. В денежном выражении объемы экспорта повысились в 1,7 раза, до 328 миллионов евро. Импорт российского алюминия в первом месяце весны вырос на 29 процентов.

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