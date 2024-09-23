Галустян рассказал об использовании флага России в качестве оберега

Юморист Галустян заявил, что флаг России в Колумбии действовал как оберег

Российский юморист, ведущий шоу о выживании «Звезды в джунглях» на канале ТНТ Михаил Галустян рассказал, что на съемках программы использовал флаг России в качестве оберега. Интервью с ним публикует издание aif.ru.

По словам Галустяна, он и его соведущая Ольга Бузова перемещались по Колумбии, где проходили съемки шоу, на бронированном автомобиле из соображений безопасности.

Юморист добавил, что в такие поездки он всегда берет с собой сувениры с флагом России. Если его автомобиль останавливала полиция, то он сообщал им, из какой страны прибыл. «Я еще накупил всяких сувенирчиков, магнитиков с изображением Кремля или нашего флага, дарил им, и они сразу нас отпускали. Флаг России действует там как оберег», — заявил Галустян и уточнил, что жители Южной Америки очень уважают Россию.

Ранее блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в Нигерии и рассказал, как местные жители относятся к президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что нигерийцам нравится российский лидер.

Первый выпуск шоу «Звезды в джунглях» вышел на ТНТ 22 сентября. В число его участников вошли блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, журналистка Алена Жигалова, комик Филипп Воронин. Ведущими проекта стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.