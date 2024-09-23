Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:23, 23 сентября 2024Интернет и СМИ

Галустян рассказал об использовании флага России в качестве оберега

Юморист Галустян заявил, что флаг России в Колумбии действовал как оберег

Фото: @m_galustyan

Российский юморист, ведущий шоу о выживании «Звезды в джунглях» на канале ТНТ Михаил Галустян рассказал, что на съемках программы использовал флаг России в качестве оберега. Интервью с ним публикует издание aif.ru.

По словам Галустяна, он и его соведущая Ольга Бузова перемещались по Колумбии, где проходили съемки шоу, на бронированном автомобиле из соображений безопасности.

Юморист добавил, что в такие поездки он всегда берет с собой сувениры с флагом России. Если его автомобиль останавливала полиция, то он сообщал им, из какой страны прибыл. «Я еще накупил всяких сувенирчиков, магнитиков с изображением Кремля или нашего флага, дарил им, и они сразу нас отпускали. Флаг России действует там как оберег», — заявил Галустян и уточнил, что жители Южной Америки очень уважают Россию.

Материалы по теме:
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала. Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала.Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
28 января 2024
«Ад с 1001 демоном» Россиянин пропал в джунглях Колумбии и нашелся через три месяца. Что ему пришлось пережить?
«Ад с 1001 демоном»Россиянин пропал в джунглях Колумбии и нашелся через три месяца. Что ему пришлось пережить?
24 апреля 2024

Ранее блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в Нигерии и рассказал, как местные жители относятся к президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что нигерийцам нравится российский лидер.

Первый выпуск шоу «Звезды в джунглях» вышел на ТНТ 22 сентября. В число его участников вошли блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, журналистка Алена Жигалова, комик Филипп Воронин. Ведущими проекта стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      Эндокринолог назвала способы избежать переедания в холода

      Украине предрекли блэкаут из-за АЭС

      Под Иркутском вооруженного молотками и ножом школьника обезвредил учитель физкультуры

      Жителю Крыма дали 12 лет за пособничество СБУ в подготовке расправы над министром курортов

      Трое фигурантов дела о нападении на офис Wildberries признали вину

      Галустян рассказал об использовании флага России в качестве оберега

      В Москве мужчина открыл газ в квартире и угрожал устроить взрыв

      Алиев назвал неадекватным ответ Армении о мире

      Бородина похвасталась роскошными подарками от возлюбленного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше