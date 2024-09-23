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17:27, 23 сентября 2024Экономика

Германия заметно сократила поставки товаров в Россию

Destatis: экспорт товаров из Германии в Россию упал на 14,4 % в августе

Фото: Cathrin Mueller / Reuters

По итогам августа 2024 года суммарная стоимость поставок товаров из Германии в Россию сократилась на 14,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустилась до отметки в 600 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis).

Отмечается, что в последний летний месяц Россия заняла 19-е место среди крупнейших импортеров немецкой продукции за пределами Евросоюза (ЕС). Для сравнения: до февраля 2022-го РФ занимала в этом рейтинге пятую строчку.

В целом в августе стоимость поставок немецкой продукции в страны, которые не входят в состав ЕС, сократилась на 1,1 процента в месячном и на 1,2 процента в годовом выражении. Главным рынком сбыта оказались США, закупившие товары из ФРГ на общую сумму 12,6 миллиарда евро. На второй строчке оказался Китай с показателем в 7 миллиардов, а топ-3 замкнула Великобритания (6 миллиардов).

В июле Россия закупила немецкие товары на общую сумму 705,5 миллиона евро. Таким образом, в августе стоимость экспорта продукции из ФРГ в РФ сократилась примерно на 105,5 миллиона. В целом же объемы двусторонней торговли начали стабильно падать после начала боевых действий на Украине и ввода масштабных торгово-экономических санкций против РФ со стороны ЕС. Так, согласно данным статистической службы ЕС, товарооборот России и Германии сократился в восемь раз за последние десять лет.

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