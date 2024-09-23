Глава МИД Украины провел встречу с коллегой из Аргентины

Глава МИД Украины Сибига провел встречу с главой МИД Аргентины Мондино

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с главой МИД Аргентины Дианой Мондино. Сообщение опубликовано в Telegram-канале МИД Украины.

Сибига встретился с Мондино в рамках визита в США. Дипломат обсудил с коллегой урегулирование конфликта и ситуацию в энергетике.

«Поблагодарил Аргентину за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнул глава украинского МИД.

Ранее Сибига встретился с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. Стороны сосредоточились на усилении торгово-экономического сотрудничества между странами.