Глава МИД Украины провел встречу с коллегой из Аргентины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с главой МИД Аргентины Дианой Мондино. Сообщение опубликовано в Telegram-канале МИД Украины.
Сибига встретился с Мондино в рамках визита в США. Дипломат обсудил с коллегой урегулирование конфликта и ситуацию в энергетике.
«Поблагодарил Аргентину за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнул глава украинского МИД.
Ранее Сибига встретился с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. Стороны сосредоточились на усилении торгово-экономического сотрудничества между странами.