Министр иностранных дел Украины встретился с главой МИД Киргизии

Глава МИД Украины Сибига встретился с киргизским коллегой Кулубаевым

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. Сообщение об этом украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

«У меня состоялась предметная встреча с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым. Мы обсудили пути развития наших двусторонних отношений и дальнейшего диалога», — сказал Сибига.

По его словам, в ходе диалога стороны сосредоточились на усилении торгово-экономического сотрудничества между странами. Кроме того, глава МИД Украины подчеркнул, что Киев заинтересован в углублении связей со странами Средней Азии.

Летом 2024 года суд Ошской области Киргизии приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы за участие в российской специальной военной операции на территории Украины. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.