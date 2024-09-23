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10:01, 23 сентября 2024Бывший СССР

Министр иностранных дел Украины встретился с главой МИД Киргизии

Глава МИД Украины Сибига встретился с киргизским коллегой Кулубаевым
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Stringer / Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. Сообщение об этом украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

«У меня состоялась предметная встреча с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым. Мы обсудили пути развития наших двусторонних отношений и дальнейшего диалога», — сказал Сибига.

По его словам, в ходе диалога стороны сосредоточились на усилении торгово-экономического сотрудничества между странами. Кроме того, глава МИД Украины подчеркнул, что Киев заинтересован в углублении связей со странами Средней Азии.

Летом 2024 года суд Ошской области Киргизии приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы за участие в российской специальной военной операции на территории Украины. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

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      Александр Курбатов
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