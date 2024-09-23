Глава СК России поручил возбудить дело после нападения на защитников деревьев в Москве

Бастрыкин поручил возбудить дело о незаконной вырубке деревьев в районе Москвы

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о незаконной вырубке деревьев в московском районе Хорошево-Мневники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве возбудить уголовное дело и представить доклад после нападения на жителей района, которые пытались защитить деревья — против них неизвестные использовали перцовый баллончик.

По информации РБК, несколько местных жителей рассказали, что в последние дни на их район «совершается налет рубщиков деревьев», поэтому они решили организовать дежурство. По их словам, в ночь на 19 сентября дежурило около десяти человек. В какой-то момент к деревьям на двух машинах приехали люди с бензопилами. Жители попытались им помешать, но в ответ один из рабочих применил против них перцовый баллончик и стал угрожать бензопилой. Также, они рассказали, что рабочие пригнали к месту трактор, которым начали сгонять людей. В результате троим пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Жители вызвали полицию. Прибывшие на место оперативники собрали документы рабочих и увезли в отделение.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержаны 15 человек за незаконную вырубку леса.