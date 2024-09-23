Имам Курской область прибегнул к хитрости ради эвакуации 80-летнего жителя

Председатель общины мусульман Курской области Иса Салимсултанов рассказал, что помог эвакуировать более 300 жителей приграничных районов. Об этом сообщает РИА Новости.
Салимсултанов заявил, что занимался волонтерской деятельностью в новых регионах России, но после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область «все кардинально изменилось». «Мы по всей линии фронта работаем», — указал он. По его словам, основной задачей является эвакуация жителей и обеспечение гуманитарной помощью.
Порой волонтерам приходится работать под обстрелами — в координации с военнослужащими им удавалось быстро выводить людей из серой зоны. Имам признал, что порой жители отказываются эвакуироваться. «Насильно увезти их мы не можем, наша задача — уговорить их. Кто отказывается — гуманитарку отдаем, лекарства», — отметил Салимсултанов.
Он рассказал, как однажды хитростью вывез 80-летнего жителя, отказывавшегося эвакуироваться, и тем самым спас ему жизнь. «Когда зашли, деда я нашел спящим в кровати. Несколько раз ранее мы просили, он отказывался. А на этот раз решил по-другому: быстренько деда разбудил, сказал обстреливают, быстро надо выезжать», — поведал он.
Имам рассказал, что «дед проснулся» уже на улице, но его уже посадили в автомобиль и увезли. «И ребята говорят, в этот же день в этот дом прилетел снаряд», — добавил он.