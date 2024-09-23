Имам Курской область прибегнул к хитрости ради эвакуации 80-летнего жителя

Имам Салимсултанов сообщил, что помог эвакуировать более 300 жителей приграничья

Председатель общины мусульман Курской области Иса Салимсултанов рассказал, что помог эвакуировать более 300 жителей приграничных районов. Об этом сообщает РИА Новости.

Салимсултанов заявил, что занимался волонтерской деятельностью в новых регионах России, но после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область «все кардинально изменилось». «Мы по всей линии фронта работаем», — указал он. По его словам, основной задачей является эвакуация жителей и обеспечение гуманитарной помощью.

Порой волонтерам приходится работать под обстрелами — в координации с военнослужащими им удавалось быстро выводить людей из серой зоны. Имам признал, что порой жители отказываются эвакуироваться. «Насильно увезти их мы не можем, наша задача — уговорить их. Кто отказывается — гуманитарку отдаем, лекарства», — отметил Салимсултанов.

Он рассказал, как однажды хитростью вывез 80-летнего жителя, отказывавшегося эвакуироваться, и тем самым спас ему жизнь. «Когда зашли, деда я нашел спящим в кровати. Несколько раз ранее мы просили, он отказывался. А на этот раз решил по-другому: быстренько деда разбудил, сказал обстреливают, быстро надо выезжать», — поведал он.

Имам рассказал, что «дед проснулся» уже на улице, но его уже посадили в автомобиль и увезли. «И ребята говорят, в этот же день в этот дом прилетел снаряд», — добавил он.

