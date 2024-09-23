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03:33, 23 сентября 2024Россия

Житель Курской области рассказал о трех атаках дронов ВСУ

Житель Коренева сообщил, что при выезде в Курск был трижды атакован дронами
СюжетВзрыв в Курске

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Житель Коренева Кореневского района Курской области Сергей сообщил, что три раза подвергся атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке уехать в Курск. Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что взрывы и стрельба были слышны в селе с 6 августа. По его словам, 10 августа «стало громче». «В 14:00 поехали с братом за гуманитарной помощью, должна была приехать, и на выезде из села услышали выстрелы. Собрались, пытались прорваться», — поведал Сергей.

Российские военные остановили жителей, планировавших отправиться через Глушково, предупредив, что они не смогут проехать из-за ВСУ. «И там меня немного зацепило — дрон сбросил гранату. (...) Брат перевязал, и мы поехали обратно в Коренево, прорывались», — добавил он.

После этого машину жителей снова атаковал украинский дрон. «Потом тоже дрон, он сбрасывал. Не знаю, как мы уцелели, повезло. Получается, три раза погонял нас дрон», — заключил Сергей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что бойцы ВСУ после вторжения в Курскую область вывезли в неизвестном направлении часть мирных жителей. По ее словам, сейчас граждане находятся вне пределов России, их судьба неизвестна.

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      Маргарита Пименова
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