Индекс Мосбиржи ускорил рост

Индекс Мосбиржи вырос до максимума с середины августа

Рынок российских акций продолжил расти утром в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

В начале сессии индекс Мосбиржи преодолел отметку 2800 пунктов впервые с 19 августа, а на момент написания материала ускорил рост до 2815,61 пункта, прибавляя 1,2 процента.

В пятницу индекс закрыл третью неделю подряд ростом, увеличившись с минимума начала месяца на 11 процентов, напоминает «БКС Мир инвестиций». Аналитики брокера также отмечают, что «многомесячный нисходящий тренд на российском рынке пробит вверх», пишет «Интерфакс». С учетом того, что база расчета индекса Мосбиржи почти на две трети состоит из валютных экспортеров, подорожание нефти и драгметаллов может привести к росту рынка широким фронтом, полагает руководитель аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Наблюдающемуся росту предшествовало сильнейшее за два года падение, которое индекс пережил 2 сентября, потеряв сразу 3,97 процента и опустившись до 2545 пунктов.