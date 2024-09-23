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12:18, 23 сентября 2024Экономика

Индекс Мосбиржи ускорил рост

Индекс Мосбиржи вырос до максимума с середины августа

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Рынок российских акций продолжил расти утром в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

В начале сессии индекс Мосбиржи преодолел отметку 2800 пунктов впервые с 19 августа, а на момент написания материала ускорил рост до 2815,61 пункта, прибавляя 1,2 процента.

В пятницу индекс закрыл третью неделю подряд ростом, увеличившись с минимума начала месяца на 11 процентов, напоминает «БКС Мир инвестиций». Аналитики брокера также отмечают, что «многомесячный нисходящий тренд на российском рынке пробит вверх», пишет «Интерфакс». С учетом того, что база расчета индекса Мосбиржи почти на две трети состоит из валютных экспортеров, подорожание нефти и драгметаллов может привести к росту рынка широким фронтом, полагает руководитель аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Наблюдающемуся росту предшествовало сильнейшее за два года падение, которое индекс пережил 2 сентября, потеряв сразу 3,97 процента и опустившись до 2545 пунктов.

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