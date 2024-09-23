МИД России прокомментировал задержания россиян и белоруса в африканском Чаде

МИД: Россия в контакте с властями Чада по задержанию троих россиян и белоруса

Российские дипломаты находятся в контакте с представителями властей Республики Чад по вопросу задержания троих граждан России и одного — Белоруссии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте дипломатического ведомства.

«Посольство России в Республике Чад незамедлительно связалось с местными органами для прояснения ситуации. По линии МИД России предприняты необходимые шаги в интересах скорейшего освобождения россиян и белоруса. Поддерживается плотный контакт с компетентными властями в Нджамене и послом Чада в Москве для достижения этой цели», — указали сотрудники пресс-службы МИД.

Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана задержали в аэропорту Нджамены, столицы Чада, еще 19 сентября, после этого они не выходили на связь. Их коллеги рассказали, что оба ученых ранее бывали в африканской стране, но никаких проблем с прохождением границы и пребыванием у них не возникало.

Позже стало известно, что власти африканской страны также задержали еще одного россиянина, Царева Е.И., и гражданина Белоруссии Денисевича А.А.