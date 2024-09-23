Минобороны показало кадры боя солдат ВДВ с украинскими войсками в Курской области

Минобороны показало кадры боя российских десантников с ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры боя военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Подразделения Воздушно-десантных войск, входящие в состав группировки войск "Север", ведут активную боевую работу по вытеснению украинских боевиков, вторгшихся в приграничный район Курской области и ликвидации их дальнейших попыток прорыва», — отметили в министерстве.

Там пояснили, что в ходе боестолкновения десантникам удалось пресечь попытку украинских солдат вклиниться вглубь российской территории. Бойцы ВДВ уничтожили два танка и четыре бронированные машины «Козак».

В этот же день Минобороны России показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области. Атака, по данным министерства, проводилась расчетом ударного беспилотника «Иноходец».

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.