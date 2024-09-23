Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 340 бойцов

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 340 бойцов. Данные об этом журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в Курской области.

Кроме того, Киев потерял шесть единиц бронетехники, включая танк, три боевые машины пехоты и две боевые бронемашины. Также уничтожены восемь артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и пять машин. Помимо этого, в плен взят украинский военный.

В оборонном ведомстве добавили, что Российская армия продолжает отражать вторжение ВСУ в Курскую область. Помимо ударов по украинским войскам на территории российского региона, атакуются резервы Киева в Сумской области. Всего с начала боев в российском регионе Украина потеряла на курском направлении до 16 400 военнослужащих.

Ранее военкор Александр Коц опубликовал видео с безуспешной попыткой бронегрупп ВСУ прорвать границу в Курской области. На кадрах видно, как украинские военные на технике движутся по полю и пересекают полосу деревьев, после чего попадают под огонь российских бойцов. По словам журналиста, в результате Украина потеряла два танка и четыре бронемашины «Козак».

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск.