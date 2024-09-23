Попытку бронегрупп ВСУ прорвать границу в Курской области сняли на видео

Военкор Коц опубликовал видео с попыткой ВСУ прорвать границу в Курской области

В сети появилось видео с безуспешной попыткой бронегрупп Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать границу в Курской области. Ролик опубликовал военкор Александр Коц в Telegram.

На кадрах, снятых камерой объективного контроля с воздуха, видно, как бойцы ВСУ на технике едут по полю и пересекают полосу деревьев, после чего по ним наносится удар.

Как рассказал Коц, благодаря действиям артиллерии, операторов беспилотников, расчетов противоракетных комплексов и других подразделений российские десантники не допустили попытку украинских войск проникнуть вглубь территории региона. По его данным, в результате ВСУ потеряли два танка и четыре бронемашины «Козак».

Военкор также объяснил, что украинские бронегруппы пытаются прорвать границу, чтобы ударить по флангу российской наступательной группировке.

Ранее Минобороны России показало видео удара истребителя-бомбардировщика Су-34 по украинским войскам в Курской области. В ведомстве рассказали, что экипаж атаковал живую силу и технику ВСУ авиабомбами с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 22 сентября, Киев потерял на курском направлении более 16 тысяч военнослужащих.