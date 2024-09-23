Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Гидрометцентр: в понедельник в столице ожидается плюс 15-17 градусов

В понедельник, 23 сентября, в столице прогнозируется температура от 15 до 17 градусов, сообщают синоптики Росгидрометцентра.

В ночь на вторник, 24 сентября, ожидается похолодание до плюс 2 градусов. В Подмосковье дневная температура будет варьироваться от 12 до 17 градусов, ночью она может опуститься до нуля, местами до минус 4. Ожидается слабый ветер. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

В ночь на понедельник, 23 сентября, столичный регион охватили первые заморозки. В Москве, на базовой метеостанции мегаполиса в ВДНХ, температура воздуха осталась в зоне положительных отметок (плюс 2,2 градуса), при этом ночь стала самой холодной с начала осени. На юге столицы, в Бутово, было уже минус 0,1 градуса. Еще холоднее было в Новой Москве, где температура опустилась до минус 2 градусов.