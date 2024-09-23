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16:42, 23 сентября 2024Экономика

Москвичи пережили самую холодную ночь

Метеоролог Тишковец: в Москве ночь на 23 сентября оказалась самой холодной

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

В Москве ночь на понедельник, 23 сентября, оказалась самой холодной с начала осени. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По данным метеоролога, на базовой метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура плюс 2,2 градуса тепла, а на метеостанции в Бутово — минус 0,1 градуса. «Самым морозный местом в Подмосковье стал традиционно местный "полюс" холода — Черусти, минус 4,1 градуса», — написал Тишковец.

Он добавил, что заморозки охватили Северо-Запад России, Центральную Россию, Верхнее и Среднее Поволжье, а также Оренбуржье.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что в последнюю неделю сентября в столице ожидаются сильные колебания температуры.

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      Александра Качан
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