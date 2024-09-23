Мужчины перечислили наиболее привлекательные женские качества

Большинство мужчин при выборе спутницы жизни в первую очередь обращают внимание на внешнюю привлекательность. К такому выводу пришли эксперты компании по питанию Viridian по итогам опроса, пишет Daily Star.

По данным опроса, 50 процентов мужчин назвали красоту наиболее ценным качеством потенциальной партнерши для серьезных отношений. Вторым по популярности ответом оказалось умение девушки рассмешить: хорошее чувство юмора избранниц ценит 41 процент мужчин. Почти столько же (40 процентов) готовы полюбить женщину за доброту.

Еще одним привлекательным женским качеством считается готовность оказать партнеру поддержку в сложной ситуации. Этот вариант выбрали 35 процентов опрошенных мужчин. Такое же количество могут потерять голову от аромата женщины.

Ранее проведенный опрос показал, что женщины больше всего не любят бездельников и лентяев. Также отталкивающими посчитали мужчин без чувства юмора.