Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:07, 23 сентября 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли местоположение бежавшего депутата из партии Зеленского

Украинский прокурор: бежавший депутат из партии Зеленского находится в Румынии

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Бежавшего с Украины депутата от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрея Одарченко нашли в Румынии. Его местоположение раскрыла прокурор во время судебного заседания, передает «Главком».

Оказалось, что нардеп пересек госграницу с Румынией за пределами пункта пропуска и обратился к властям страны за убежищем. Кроме того, следствие выяснило, что Верховная Рада не разрешала Одарченко отправляться в служебные командировки за границу. Как уточняется, депутат пропустил три судебных заседания.

18 сентября стало известно о побеге украинского депутата из страны. Отмечалось, он не был на заседаниях Верховной Рады два дня подряд. Как предполагали правоохранители, Одарченко покинул территорию Украины через Закарпатскую область. Позднее его объявили в международный розыск.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      В МИД оценили вероятность проведения ядерных испытаний Россией

      Назван один из главных недостатков китайских машин

      Власти раскрыли подробности о нападении подростка с молотком на школьников под Иркутском

      Мужчина случайно заснял таинственную «чупакабру»

      Планшет загорелся на борту пассажирского самолета и заполнил салон дымом

      Израиль нанес массированный удар по пригороду крупнейшего города на юге Ливана

      В Курской области сотни человек пропали с начала вторжения ВСУ. Что известно об их судьбе?

      В Госдуме оценили призыв к россиянам «затянуть пояса»

      Раскрыта судьба запертых на пароме по пути в Южную Корею россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше