На Украине раскрыли местоположение бежавшего депутата из партии Зеленского

Украинский прокурор: бежавший депутат из партии Зеленского находится в Румынии

Бежавшего с Украины депутата от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрея Одарченко нашли в Румынии. Его местоположение раскрыла прокурор во время судебного заседания, передает «Главком».

Оказалось, что нардеп пересек госграницу с Румынией за пределами пункта пропуска и обратился к властям страны за убежищем. Кроме того, следствие выяснило, что Верховная Рада не разрешала Одарченко отправляться в служебные командировки за границу. Как уточняется, депутат пропустил три судебных заседания.

18 сентября стало известно о побеге украинского депутата из страны. Отмечалось, он не был на заседаниях Верховной Рады два дня подряд. Как предполагали правоохранители, Одарченко покинул территорию Украины через Закарпатскую область. Позднее его объявили в международный розыск.