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17:06, 23 сентября 2024Бывший СССР

На Украине решили ограничить принудительную мобилизацию

Гончаренко: на Украине запретили мобилизацию мужчин старше 50 лет

Фото: Reuters

На Украине запретили принудительную мобилизацию мужчин старше 50 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, до территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) дошла неопубликованная директива командования Сухопутных сил, согласно которой принудительная мобилизация допускается только в отношении мужчин 25-49 лет. Забирать на фронт мужчин старше 50 разрешается лишь по отдельному мобилизационному распоряжению.

Гончаренко также сообщил, что в соответствии с директивой командования Сухопутных сил на Украине остановили призыв на военную службу ограниченно годных мужчин 18-25 лет.

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