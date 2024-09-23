Наблюдение за крысами вошло в список самых странных свиданий

Британское издание The Guardian попросило читателей рассказать о самых странных свиданиях в жизни. В этот список среди прочего вошло наблюдение за крысами.

По словам одной из женщин, двадцать лет назад ее будущий муж предложил ей два варианта свидания: провести в центре города опрос о состоянии главных улиц Британии или пойти посмотреть на крыс в парке. Женщина подумала, что визави шутит, и выбрала парк. «Мы немного погуляли и в конце концов подошли к месту с прудом, где он заявил: "Какое разочарование — на прошлой неделе здесь было намного больше крыс". Не знаю, что это обо мне говорит, но я вышла за него замуж», — рассказала она.

Другую женщину партнер пригласил на свидание на выставку северокорейской пропаганды. «Это было очень интересное и яркое свидание, но при мысли об этом мужчине я думала только одно: "Давайте произведем революцию в рыбной отрасли". Свидание было веселым, но больше мы не встречались», — призналась Алекс.

Один из участников опроса рассказал, что в 2010 году повел свою будущую жену в заброшенную психиатрическую лечебницу, которую должны были снести. Вход на территорию был воспрещен, и парочке пришлось прятаться от охранника с собакой. «Не думаю, что мы могли бы повторить тот опыт страха, адреналина и романтического напряжения. После этого мы выпили пинту пива в ближайшем пабе, чтобы успокоить нервы. Это место было наполнено печалью и бременем всех поколений людей, которые, должно быть, были заперты там. Наши последующие свидания были немного более беззаботными», — вспомнил Сэм.

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