Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:38, 23 сентября 2024Забота о себе

Наблюдение за крысами вошло в список самых странных свиданий

Фото: David Farkas / Unsplash

Британское издание The Guardian попросило читателей рассказать о самых странных свиданиях в жизни. В этот список среди прочего вошло наблюдение за крысами.

По словам одной из женщин, двадцать лет назад ее будущий муж предложил ей два варианта свидания: провести в центре города опрос о состоянии главных улиц Британии или пойти посмотреть на крыс в парке. Женщина подумала, что визави шутит, и выбрала парк. «Мы немного погуляли и в конце концов подошли к месту с прудом, где он заявил: "Какое разочарование — на прошлой неделе здесь было намного больше крыс". Не знаю, что это обо мне говорит, но я вышла за него замуж», — рассказала она.

Другую женщину партнер пригласил на свидание на выставку северокорейской пропаганды. «Это было очень интересное и яркое свидание, но при мысли об этом мужчине я думала только одно: "Давайте произведем революцию в рыбной отрасли". Свидание было веселым, но больше мы не встречались», — призналась Алекс.

Материалы по теме:
«Он ел летучих мышей, как оливки» Беглец больше 40 лет прятался в джунглях. Он не знал о существовании женщин и был счастлив
«Он ел летучих мышей, как оливки»Беглец больше 40 лет прятался в джунглях. Он не знал о существовании женщин и был счастлив
25 декабря 2019
Дикая семейка Лэнсвуд Они уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
Дикая семейка ЛэнсвудОни уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
26 января 2018

Один из участников опроса рассказал, что в 2010 году повел свою будущую жену в заброшенную психиатрическую лечебницу, которую должны были снести. Вход на территорию был воспрещен, и парочке пришлось прятаться от охранника с собакой. «Не думаю, что мы могли бы повторить тот опыт страха, адреналина и романтического напряжения. После этого мы выпили пинту пива в ближайшем пабе, чтобы успокоить нервы. Это место было наполнено печалью и бременем всех поколений людей, которые, должно быть, были заперты там. Наши последующие свидания были немного более беззаботными», — вспомнил Сэм.

Ранее американка поделилась на форуме Reddit своей проблемой: ее бойфренд не хочет оплачивать счета ЖКХ, хотя живет с ней. В ответ пользователи форума дали ей совет установить не желающему терять свои деньги бойфренду плату за аренду.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский записал обращение из военного самолета

      Повар предложил необычный способ приготовления яичницы-болтуньи

      Российская студентка плюнула в плакат о службе по контракту и получила штраф

      Дроны ВСУ атаковали российский регион

      Задержание 15 членов экстремистской религиозной ячейки из КБР попало на видео

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла на публику в откровенном платье

      Раскрыты последствия глобального оледенения Земли

      Разгромившего могилу Маслякова россиянина госпитализировали

      Зеленский посетил завод боеприпасов в США и сразу попросил больше снарядов

      Наблюдение за крысами вошло в список самых странных свиданий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше