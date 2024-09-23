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12:16, 23 сентября 2024Культура

Недоброжелатели отравили собак Дарьи Донцовой

Писательница Дарья Донцова заявила, что недоброжелатели отравили двух ее собак

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Писательница Дарья Донцова заявила, что недоброжелатели отравили двух ее собак. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Донцова рассказала, что на протяжении долгого времени ей поступали угрозы, а в конце августа злоумышленники перешли к действиям. «26 августа заболели дворянин Финн и шестилетняя мопсиха Мулечка. На участок кто-то бросил отраву. Финна мы до сих пор лечим», — поделилась писательница, добавив, что спасти Мулечку не удалось.

По ее словам, на данный момент идет поиск отравителя. Автор популярных детективов также приняла решение больше не публиковать контент со своими домашними любимцами в соцсетях.

Ранее Дарья Донцова высказалась о вероятности своего отъезда из России.

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