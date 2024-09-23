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21:28, 23 сентября 2024Россия

Нескольких командиров привлекли к ответственности после гибели Гудвина и Эрнеста

Коц: нескольких командиров привлекли к ответственности после гибели Гудвина
Александр Коц

Александр Коц. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Военкор Александр Коц со ссылкой на анонимный источник сообщил, что по результатам расследования обстоятельств гибели российских бойцов Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин и Сергея Грицая с позывным Эрнест нескольких командиров привлекли к ответственности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, ряд должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности «за недостатки и упущения». Речь идет в том числе о командующем 51-й армией, а также командирах 1-й отдельной мотострелковой бригады и 87-го отдельного стрелкового полка.

13 сентября стало известно, что Гудвин и Эрнест погибли на передовой после перевода в штурмовики. На опубликованном военкором Юрием Котенком видео они рассказали, что их с коллегами без объяснения причин отправили в пехотные порядки, как они считают, из-за конфликта с командиром Игорем Пузиком с позывным Злой.

После того как новости о видео распространились в СМИ, министр обороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю, начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову совместно с ФСБ разобраться в ситуации.

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      Марина Совина
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