Нескольких командиров привлекли к ответственности после гибели Гудвина и Эрнеста

Коц: нескольких командиров привлекли к ответственности после гибели Гудвина

Военкор Александр Коц со ссылкой на анонимный источник сообщил, что по результатам расследования обстоятельств гибели российских бойцов Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин и Сергея Грицая с позывным Эрнест нескольких командиров привлекли к ответственности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, ряд должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности «за недостатки и упущения». Речь идет в том числе о командующем 51-й армией, а также командирах 1-й отдельной мотострелковой бригады и 87-го отдельного стрелкового полка.

13 сентября стало известно, что Гудвин и Эрнест погибли на передовой после перевода в штурмовики. На опубликованном военкором Юрием Котенком видео они рассказали, что их с коллегами без объяснения причин отправили в пехотные порядки, как они считают, из-за конфликта с командиром Игорем Пузиком с позывным Злой.

После того как новости о видео распространились в СМИ, министр обороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю, начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову совместно с ФСБ разобраться в ситуации.

