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04:31, 23 сентября 2024Наука и техника

Разработана миниатюрная ядерная батарея

Nature: в Китае разработали миниатюрную ядерную батарею

Фото: Nature

Группа физиков и инженеров из нескольких институтов Китая разработала новую миниатюрную ядерную батарею, которая в 8000 раз эффективнее аналогов. Результаты работы, опубликованные в журнале Nature, предлагают новое решение проблемы создания компактных источников энергии на основе ядерного материала.

Новое устройство содержит радиоактивный металл америций для генерации энергии. Америций, выделяя альфа-частицы, инициирует свечение в кристалле, которое затем преобразуется в электричество с помощью фотоэлектрического элемента. Для предотвращения утечки радиации устройство было помещено в кварцевую ячейку, что обеспечило дополнительную безопасность.

Испытания показали, что батарея может сохранять заряд в течение долгого времени (возможно, десятилетиями) благодаря периоду полураспада америция в 7380 лет. Однако радиация будет со временем разрушать материалы, что ограничит срок службы устройства еще до полного распада ядерного материала.

Несмотря на высокую эффективность, количество вырабатываемой энергии остается низким. Для того чтобы зажечь обычную 60-ваттную лампочку, потребовалось бы около 40 миллиардов таких батарей, что ограничивает их применение.

Однако исследователи считают, что их разработка может использоваться в миниатюрных источниках питания в космических зондах, отправляемых в дальние уголки космоса.

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      Александр Еникеев
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