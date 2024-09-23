В России отреагировали на обращение Зеленского из военного самолета США

Депутат Журова назвала кричащим обращение Зеленского из военного самолета США

Обращением президента Украины Владимира Зеленского из военно-транспортного самолета США очень громко все сказано, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировала на запись украинского лидера.

«По-моему, очень громко все всем этим сказано: обстановкой и атмосферой, в которой он это все говорит. Понятно, с кем он, что он и под кем он. По-моему, тут даже комментировать крайне сложно. Потому что все очень кричаще», — заявила Журова.

Ранее Зеленский записал обращение к гражданам своей страны с американского военно-транспортного самолета по пути в США. По словам украинского лидера, главной целью его визита является представление лидерам американских политических сил его «формулы мира» по разрешению конфликта на Украине. Первым ее должен увидеть нынешний президент США Джо Байден.

Зеленский вскоре после записи обращения приземлился в штате Пенсильвания, где провел первую встречу с местным губернатором Джошем Шапиро.

