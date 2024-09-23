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12:28, 23 сентября 2024Экономика

Ограничения на перевод средств за границу продлили

ЦБ: ограничения на перевод денег за рубеж продлили еще на полгода

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Банк России заявил о продлении ограничений на перевод денег за границу. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Названные ограничения будут действовать с 1 октября 2024 года до 31 марта 2025 года включительно.

Регулятор подчеркивает, что граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов или эквивалент в другой иностранной валюте. Ограничения на перечисления через системы денежных переводов, как и прежде, составляют не более 10 тысяч долларов в месяц.

Кроме того, продолжает действовать запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран.

В начале сентября Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 марта 2025 года. Данная мера предполагает, что с валютных счетов можно снять не больше 10 тысяч долларов. Оставшуюся сумму можно снять в российской валюте.

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      Кирилл Луцюк
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