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14:53, 23 сентября 2024Россия

В России ответили на призыв премьера Дании снять ограничения на удары вглубь страны

Сенатор Джабаров: страны НАТО будут отвечать отдельно за удары вглубь России

Фото: Martin Sylvest Andersen / Getty Images

Лидеры многих стран НАТО вошли в такой антироссийский раж, что уже не думают, что говорят, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на призыв премьер-министра Дании Метте Фредериксен снять ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России поставленным оружием.

«Если они позволяют использовать свое вооружение для ударов по территории России, они автоматически становятся участниками конфликта. И каждая натовская страна будет отвечать отдельно. Там не будет никакой консолидированной ответственности всего блока НАТО. Поставили датчане, условно говоря, самолеты — пусть за эти поставки отвечают, поставили британцы ракеты Storm Shadow — пусть за эти ракеты они ответят. Я думаю тогда они быстрее поймут, что Россия не та страна, чье терпение можно постоянно испытывать», — поделился сенатор.

Поэтому я надеюсь, что все-таки какие-то тормоза существуют в головах этих политиков, иначе закончится все очень печально. Европейский бензин запылает так, как не пылал никогда

Владимир Джабаров сенатор

Ранее премьер-министр Дании Фредериксен призвала снять ограничения на удары ВСУ поставленным оружием вглубь России. Она выразила мнение, что публичное обсуждение в НАТО красных линий было ошибкой. По ее словам, «самая важная красная линия» была перейдена в начале конфликта. Политик добавила, что не позволит «никому из России решать, что правильно делать в НАТО, в Европе или на Украине».

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