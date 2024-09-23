Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:04, 23 сентября 2024Наука и техника

Доказано природное происхождение коронавируса

Cell: доказано природное происхождение коронавируса SARS-Cov-2
СюжетВспышка коронавируса:

Фото: Alessandro Diviggiano / Reuters

Международная группа ученых из Французского национального центра научных исследований (CNRS), Института исследований Скриппса и Университета Аризоны доказали природное происхождение вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Специалисты изучили более 800 образцов, собранных на оптовом рынке морепродуктов Хуанань, начиная с 1 января 2020 года, а также вирусные геномы ранних пациентов с COVID-19. Были обнаружены следы присутствия вируса на прилавках, где продавались енотовидные собаки и пальмовые циветты — виды, известные своей восприимчивостью к коронавирусам, включая SARS-CoV. Это позволило составить список животных, которые могли быть промежуточными хозяевами вируса.

Для получения этих данных исследователи применили метод метатранскриптомного секвенирования, который позволяет анализировать РНК и ДНК всех организмов, присутствующих в образцах мазков, взятых с поверхностей прилавков. Часть образцов была собрана сразу после закрытия рынка и очистки прилавков от животных, что усложнило идентификацию возможных носителей вируса.

Генетический материал SARS-CoV-2 был обнаружен на тех же прилавках, что и ДНК животных, таких как енотовидные собаки и циветты, что подтверждает сценарий, при котором зараженные животные могли быть источником вспышки вируса. Важно, что такие же виды животных ранее были связаны с распространением коронавируса SARS в 2002 году.

Эволюционный анализ вирусных геномов показал, что в период до вспышки на рынке было крайне мало инфицированных людей, если таковые вообще были. Это подтверждает теорию, что рынок Хуанань стал ключевым местом передачи вируса от животных к людям, что и спровоцировало пандемию.

Авторы подчеркивают важность понимания происхождения пандемии для предотвращения подобных зоонозных случаев в будущем. Несмотря на повышенное внимание к лабораторной безопасности, необходимо усилить меры по контролю за обращением с дикими животными для снижения риска новых вспышек вирусов.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Главная красная линия уже пройдена». Премьер-министр Дании призвала разрешить ВСУ бить вглубь России

      Ученый назвал пользу картофеля

      Наблюдение за крысами вошло в список самых странных свиданий

      Российский школьник показывал трюки на перилах в торговом центре и сломал ребра

      В Красноярском крае привели свою версию о смертельном отравлении в многодетной семье

      Медведев выиграл Кубок Лейвера

      Министр российского региона сдал дела и ушел на СВО

      На кухне отравившейся под Красноярском семьи нашли ядовитые вещества

      Российских туристов предупредили о вспышке опасного заболевания в Египте

      Появились подробности о лидере 14 задержанных на Кавказе религиозных экстремистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше