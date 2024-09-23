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13:02, 23 сентября 2024Мир

Песков прокомментировал слова Макрона о новой архитектуре безопасности в Европе

Песков: новая архитектура безопасности будет предметом озабоченности России

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Новая архитектура безопасности в Европе, о которой говорил президент Франции Эммануэль Макрон, будет предметом особой озабоченности Москвы. Так высказывание французского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Это будет предметом особой озабоченности для нас с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Макрон в ходе международной конференции по вопросам мира в Париже заявил, что Европа не ограничивается Евросоюзом и НАТО, и европейским странам следует сосредоточиться на строительстве нового миропорядка, поскольку текущий порядок неполноценен и несправедлив.

Президент Франции также подчеркнул, что Странам Европы в определенный момент нужно будет переосмыслить отношения с Россией. В разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа осудил слова французского лидера, указав, что инициаторами деградации отношений с Москвой были страны Запада.

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      Семен Александров
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