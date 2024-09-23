Депутат Чепа осудил слова Макрона о пересмотре отношений ЕС с Россией

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил пожелавшему пересмотреть отношения с Россией президенту Франции Эммануэлю Макрону. В разговоре с «Лентой.ру» депутат осудил слова французского лидера, указав, что инициаторами деградации отношений с Москвой были страны Запада.

Ранее Макрон заявил, что странам Европы в определенный момент нужно будет переосмыслить отношения с Россией.

«Сегодня наши отношения находятся в глубочайшем кризисе, и трудно представить, что европейские лидеры не понимают этого, не понимают причин, которые привели к таким последствиям, они не представляют себе, какие грядущие экономические последствия будут от продолжения этого конфликта», — отметил Чепа.

Прекрасно они осознают те возможные последствия, которые могут произойти при дальнейшей эскалации напряженности, — все это они понимают, поэтому и начинают совершать некие действия, которыми они впоследствии попытаются смягчить двусторонние отношения с Россией Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

17 сентября сообщалось, что Макрон занял 44-е место по популярности у жителей страны среди французских политиков. Согласно опубликованным данным, уровень одобрения его политики составил 31 процент.