Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:25, 23 сентября 2024Россия

В России ответили пожелавшему пересмотреть отношения с Россией Макрону

Депутат Чепа осудил слова Макрона о пересмотре отношений ЕС с Россией
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Thibault Camus / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил пожелавшему пересмотреть отношения с Россией президенту Франции Эммануэлю Макрону. В разговоре с «Лентой.ру» депутат осудил слова французского лидера, указав, что инициаторами деградации отношений с Москвой были страны Запада.

Ранее Макрон заявил, что странам Европы в определенный момент нужно будет переосмыслить отношения с Россией.

«Сегодня наши отношения находятся в глубочайшем кризисе, и трудно представить, что европейские лидеры не понимают этого, не понимают причин, которые привели к таким последствиям, они не представляют себе, какие грядущие экономические последствия будут от продолжения этого конфликта», — отметил Чепа.

Прекрасно они осознают те возможные последствия, которые могут произойти при дальнейшей эскалации напряженности, — все это они понимают, поэтому и начинают совершать некие действия, которыми они впоследствии попытаются смягчить двусторонние отношения с Россией

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

17 сентября сообщалось, что Макрон занял 44-е место по популярности у жителей страны среди французских политиков. Согласно опубликованным данным, уровень одобрения его политики составил 31 процент.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Появились новые детали в деле отравившейся пельменями семьи. Дети могли насыпать в еду пестициды

      Появились подробности об отравившейся в Красноярском крае после ужина семье

      Раскрыты потери ВСУ за сутки

      ВСУ атаковали Россию ракетой ATACMS

      В России отреагировали на обращение Зеленского из военного самолета США

      Массовая драка с цыганами в российском городе попала на видео

      Россияне рассказали об улучшении в отрасли обращения с отходами

      Первый туроператор Донбасса захотел создать курортную зону на новых территориях России

      Россиянам расскажут о способах распознать деменцию

      Трое пострадали в результате нападения российского школьника на перемене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше