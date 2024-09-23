Планшет загорелся на борту пассажирского самолета и заполнил салон дымом

Fox 12: планшет пассажира загорелся на борту самолета Hawaiian Airlines

Планшет пассажира загорелся на борту самолета авиакомпании Hawaiian Airlines в США. Подробности приводит канал Fox 12.

Нештатная ситуация произошла на рейсе Airbus A330 из гавайского Гонолулу в Портленд, штат Орегон, 19 сентября. Уточняется, что iPad одного из пассажиров перегрелся и заполнил салон дымом.

Экипаж сообщил диспетчерам о произошедшем, но, несмотря на возгорание, лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения. Из 280 пассажиров и 10 членов экипажа никто не пострадал.

В России мужчина попытался пробраться на закрытую территорию аэропорта Пензы. Полиция поймала нарушителя и выяснила, что он страдает от психического расстройства.

