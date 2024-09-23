Психически больной россиянин попытался пролезть на закрытую территорию аэропорта

Психически больной мужчина пытался пролезть в багажное отделение аэропорта Пензы

Мужчина попытался пробраться на закрытую территорию аэропорта Пензы. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, нарушитель хотел пролезть в багажное отделение авиагавани 20 сентября. Сотрудники службы безопасности заметили мужчину и пресекли его попытку проникнуть на охраняемую территорию, а затем передали его полиции.

Правоохранители установили, что мужчина имеет психическое заболевание. Проводится проверка действий россиянина. Уточняется, что подозрительных предметов при нем не было.

Тем временем в США самолет врезался в здание аэропорта из-за отказа тормозов. Поврежденный бизнес-джет, на борту которого было пять человек, попал на видео.