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10:44, 23 сентября 2024Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла на публику в откровенном платье

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла на публику в платье с прозрачной вставкой

Фото: Matteo Corner / Globallookpress.com

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла на публику в откровенном платье. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Манекенщица пришла на показ Philosophy Di Lorenzo Serafini на Неделе моды в Милане. Для данного мероприятия звезда надела облегающее платье с длинными рукавами и открытыми плечами. Упомянутый наряд также имел прозрачную вставку в области груди, сквозь которую просвечивал бюстгальтер знаменитости.

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Помимо этого, Грэм надела серебристые остроносые туфли на каблуках. Кроме того, она распустила волосы, сделала макияж и надела очки.

В июне Эшли Грэм в одном корсете снялась для Vogue. На размещенном снимке 36-летняя манекенщица предстала в изделии, повернувшись спиной к камере.

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      Екатерина Ештокина
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