Подпольные банкиры выводили из России миллионы рублей в виде криптовалюты

Волк: в Москве задержана банковская ОПГ с оборотом свыше 200 млн руб.

В Москве полицейские прекратили незаконную деятельность трансграничной банковской группировки с оборотом более 200 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным следствия, эта группировка занималась обналичиванием и выводом денег из России с помощью криптовалюты. Разветвленная сеть этой организации работала под вывесками туристических фирм, офисы которых располагались в разных районах города, в том числе и в бизнес-центре «Москва-Сити».

За каждую операцию участники этой схемы брали комиссию в размере не менее одного процента от суммы перевода, нелегальный оборот превышал 200 миллионов рублей. Во время обысков изъяты деньги в разной валюте, печати, электронные носители информации, средства связи. Возбуждено уголовное дело по статье 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянин обналичил 176 миллионов рублей и попался полиции.