Порнозвезда рассказала о безумном случае на частной вечеринке

Американская порнозвезда Одри Холландер рассказала о безумном случае на частной вечеринке. Подробностями она поделилась в подкасте Холли Рэндалл, видео доступно на YouTube.

Холландер вспомнила, как однажды посетила частную вечеринку, на которой ее коллега показывала различные трюки. «Я не думала, что есть что-то, что может вызвать у меня недомогание в желудке. Я открыта ко всему и люблю странные вещи, так как я снимаюсь в порно», — отметила она.

По словам порноактрисы, ее коллега показала трюк с бейсбольной битой. «Я никогда такого не видела. (...) До этого случая у меня не было никаких границ в работе», — заключила она.

Ранее популярная американская порноактриса Хлоя Амур назвала главное ожидание от съемок в откровенных видео, которое не оправдалось. По словам Амур, она думала, что работа над фильмами для взрослых всегда проходит в комфортных условиях.