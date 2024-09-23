Поставленные Западом Украине боеприпасы стали преждевременно взрываться

Боеприпасы с разработанными еще во Вторую мировую войну детонаторами были поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ), некоторые из них преждевременно взрывались, что приводило к ранениям среди военных и повреждению артиллерийских систем. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на доклад командования украинской армии.

По данным издания, речь идет о боеприпасах, полученных в от США и Чехии. Впервые идея закупить сотни тысяч боеприпасов для ВСУ, известная как «чешская инициатива по боеприпасам», была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом в феврале 2024 года.

«Во время боевого применения артиллерии произошли многочисленные взрывы снарядов на расстоянии от 20 до 60 метров от сопла, в результате чего был ранен личный состав, а артиллерийские системы повреждены», — пишет издание, ознакомившееся с докладом командования ВСУ.

Сообщается, что причиной инцидентов стали детонаторы M515 и M51A5, созданные во время Второй мировой войны. По данным украинской армии, из каждых 10 000 выпущенных снарядов пять взорвались преждевременно. Handelsblatt сообщает, что еще в августе командование ВСУ проинформировало Чехию о неисправности. однако Минобороны Чехии впоследствии сообщило о решении данной проблемы.

Ранее в МИД Украины предложили Западу закупать для Киева украинское оружие. Министр иностранных дел республики Андрей Сибига заявил, что по некоторым номенклатурам оружие украинского производства обладает лучшими, чем западные аналоги, характеристиками.

