Москвичам предрекли новое потепление

Синоптик Вильфанд спрогнозировал в Москве потепление до 24 градусов

В Москву вернется летняя погода — потеплеет до 24 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Прогнозом погоды он поделился в беседе с «Лентой.ру».

В воскресенье и понедельник, 22 и 23 сентября, температура заметно понизилась, потому что столица находится в холодной части антициклона, объяснил синоптик.

Во вторник, 24 сентября, ситуация начнет меняться. Ночью за счет северных потоков в Москве ожидается 2-4 градуса, по области — по-прежнему заморозки. Однако днем антициклон начнет смещаться, изменится циркуляция, и воздушные массы будут поступать с востока, юга-востока и даже юга, поэтому температура составит около 20 градусов.

Заметное потепление ожидается в среду, 25 сентября, в связи с перемещением антициклона дальше на восток и поступлением воздушных масс с юга. Так, ночью температура достигнет 7-9 градусов, а днем — 21-24.

Не исключено, что температура до 25 даже дойдет на юге Московской области Роман Вильфанд синоптик

«Четверг такой же день, очень теплый. В пятницу тоже погода такая же. Теплая ночь совсем уже, будет 11-13 градусов, и днем — выше 20, но поскольку с запада приближается циклон, поэтому уже будет более облачная погода и не исключено, что вечером 27-го начнутся кратковременные дожди. Небольшой дождь будет в субботу, 28-го. Температура уже понизится, она будет 18 градусов. В воскресенье, понедельник — дальнейшее понижение температуры, более облачная погода», — поделился Вильфанд.

Ранее в Росгидрометцентре рассказали, что в понедельник, 23 сентября, в столице прогнозируется температура от 15 до 17 градусов.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что столичный регион охватили первые заморозки.

