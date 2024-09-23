Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:43, 23 сентября 2024Экономика

Москвичам предрекли новое потепление

Синоптик Вильфанд спрогнозировал в Москве потепление до 24 градусов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москву вернется летняя погода — потеплеет до 24 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Прогнозом погоды он поделился в беседе с «Лентой.ру».

В воскресенье и понедельник, 22 и 23 сентября, температура заметно понизилась, потому что столица находится в холодной части антициклона, объяснил синоптик.

Во вторник, 24 сентября, ситуация начнет меняться. Ночью за счет северных потоков в Москве ожидается 2-4 градуса, по области — по-прежнему заморозки. Однако днем антициклон начнет смещаться, изменится циркуляция, и воздушные массы будут поступать с востока, юга-востока и даже юга, поэтому температура составит около 20 градусов.

Заметное потепление ожидается в среду, 25 сентября, в связи с перемещением антициклона дальше на восток и поступлением воздушных масс с юга. Так, ночью температура достигнет 7-9 градусов, а днем — 21-24.

Не исключено, что температура до 25 даже дойдет на юге Московской области

Роман Вильфандсиноптик

«Четверг такой же день, очень теплый. В пятницу тоже погода такая же. Теплая ночь совсем уже, будет 11-13 градусов, и днем — выше 20, но поскольку с запада приближается циклон, поэтому уже будет более облачная погода и не исключено, что вечером 27-го начнутся кратковременные дожди. Небольшой дождь будет в субботу, 28-го. Температура уже понизится, она будет 18 градусов. В воскресенье, понедельник — дальнейшее понижение температуры, более облачная погода», — поделился Вильфанд.

Материалы по теме:
День осеннего равноденствия: приметы и история. Когда в 2024 году будет день осеннего равноденствия?
День осеннего равноденствия: приметы и история.Когда в 2024 году будет день осеннего равноденствия?
22 сентября 2024
Модные куртки на осень 2024 года: тренды сезона и советы стилистов
Модные куртки на осень 2024 года:тренды сезона и советы стилистов
10 сентября 2024

Ранее в Росгидрометцентре рассказали, что в понедельник, 23 сентября, в столице прогнозируется температура от 15 до 17 градусов.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что столичный регион охватили первые заморозки.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      «Это особенный визит». Зеленский обратился к украинцам из военного самолета по пути в США

      Подпольные банкиры выводили из России миллионы рублей в виде криптовалюты

      Момент удара дрона ВСУ по российскому городу со взрывом попал на видео

      В Грузии назвали шантажом угрозу ЕС отменить безвиз

      Эрдоган обвинил США в подрыве доверия из-за санкций

      Новое фото Ирины Болгар с Павлом Дуровым и его братом смутило пользователей сети

      Осужденный на 13 лет за госизмену россиянин попытался оспорить приговор

      Мишустин назвал главный фактор экономического прогресса России

      Экспортный «Ланцет» впервые покажут за рубежом

      Депутат Госдумы рассказал об охране в школе во время нападения ученика на школьников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше