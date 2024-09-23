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10:49, 23 сентября 2024Из жизни

Повар предложил необычный способ приготовления яичницы-болтуньи

Фото: Imad 786 / Unsplash

Повар и ведущий кулинарного блога Fork and Twist предложил способ приготовления идеальной яичницы-болтуньи на пару. На его оригинальный совет обратило внимание издание Daily Mirror.

Блогер Джеймс заявил, что самую нежную яичницу можно приготовить только на пару. Для этого он предложил налить в кастрюлю воды на четыре сантиметра и довести до кипения. Затем на нее нужно поставить жаропрочную миску так, чтобы она не касалась воды.

Вода должна кипеть на самом маленьком огне. Яйца нужно разбить в миску и часто помешивать. «Помешивайте яйца часто. Сначала часто, но понемногу, а когда они начнут густеть — мешайте интенсивнее, чтобы избежать образования комков», — рассказал Джеймс. Он также отметил, что яичницу нельзя оставлять ни на секунду без внимания, так как она легко может пригореть.

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Приготовление такой яичницы-болтуньи может занять до 15 минут, в зависимости от количества яиц. Джеймс также отметил, что, хотя такой способ занимает больше времени, он более здоровый, так как в процессе не надо добавлять масло, молоко или сливки. Кроме того, повар считает, что яйца, приготовленные без масла, имеют более интересный вкус.

Ранее известный американский шеф-повар раскрыл экономный рецепт приготовления традиционной английской яичницы-болтуньи без молока. Он предложил использовать для смешивания яиц простой кухонный прибор.

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      Никита Савин
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