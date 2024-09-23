Президент Чехии спрогнозировал сохранение контроля России над новыми регионами

Президент Чехии Павел спрогнозировал сохранение контроля РФ над новыми регионами

Президент Чехии Петр Павел спрогнозировал сохранение контроля России над новыми регионами. Его слова приводит The New York Times.

По его мнению, что наиболее вероятный итог украинского конфликта. Он добавил, что российская сторона сохранит контроль над территориями временно, однако это может продлиться несколько лет.

Павел считает, что конфликт не закончится ни поражением Москвы, ни Киева. Он добавил, Украина не сможет вернуться к границам 1991 года, а Россия не получит официального признания новых регионов со стороны Киева.

Ранее президент Чехии назвал иллюзией идею украинского лидера Владимира Зеленского о возможности достичь «справедливого мира» для Украины. По его словам, Киев под «справедливым миром» понимает «100 процентов или ничего». Этот сценарий Павел назвал иллюзорным.