Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:40, 23 сентября 2024Мир

Президент Чехии спрогнозировал сохранение контроля России над новыми регионами

Президент Чехии Павел спрогнозировал сохранение контроля РФ над новыми регионами
Петр Павел

Петр Павел. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Президент Чехии Петр Павел спрогнозировал сохранение контроля России над новыми регионами. Его слова приводит The New York Times.

По его мнению, что наиболее вероятный итог украинского конфликта. Он добавил, что российская сторона сохранит контроль над территориями временно, однако это может продлиться несколько лет.

Павел считает, что конфликт не закончится ни поражением Москвы, ни Киева. Он добавил, Украина не сможет вернуться к границам 1991 года, а Россия не получит официального признания новых регионов со стороны Киева.

Ранее президент Чехии назвал иллюзией идею украинского лидера Владимира Зеленского о возможности достичь «справедливого мира» для Украины. По его словам, Киев под «справедливым миром» понимает «100 процентов или ничего». Этот сценарий Павел назвал иллюзорным.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц принял решение по ударам ВСУ вглубь России

      Байдена уличили в противоречивых высказываниях по Украине

      МИД России заявил о важности ООН в многополярном мире

      Способы охраны и контроля «Северных потоков» от терактов объяснили

      В МИД Венгрии заявили о риске третьей мировой войны или раскола мира на блоки

      В США заявили о давлении на Байдена из-за разрешения ВСУ бить вглубь России

      ЦАХАЛ начал «упреждающую наступательную операцию» против «Хезболлы»

      Сына украинского военкома уличили в выезде за рубеж

      США захотели направить дополнительный военный контингент на Ближний Восток

      В Курской области обнаружили дрон-приманку ВСУ для ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше