Прихожане храма на Украине перекрыли дорогу в селе из-за мобилизации священников

В Закарпатской области перекрыли дорогу из-за мобилизации священников

Прихожане храма в Закарпатской области Украины перекрыли дорогу в селе Изки из-за мобилизации священников местной церкви. Об этом сообщает в Telgeram «Пятый канал».

«В селе Изки Хустского района прихожане местной церкви перекрыли дорогу из-за того, что работники военкомата доставили в военкомат священнослужителей их церкви», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно скопление людей, перекрывшее дорожное полотно. Вплотную к толпе приближается полицейский автомобиль, люди кричат слово «священник».

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