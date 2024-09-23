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13:56, 23 сентября 2024Бывший СССР

Прихожане храма на Украине перекрыли дорогу в селе из-за мобилизации священников

В Закарпатской области перекрыли дорогу из-за мобилизации священников

Фото: Dmytro Stoliarenko / Shutterstock / Fotodom

Прихожане храма в Закарпатской области Украины перекрыли дорогу в селе Изки из-за мобилизации священников местной церкви. Об этом сообщает в Telgeram «Пятый канал».

«В селе Изки Хустского района прихожане местной церкви перекрыли дорогу из-за того, что работники военкомата доставили в военкомат священнослужителей их церкви», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно скопление людей, перекрывшее дорожное полотно. Вплотную к толпе приближается полицейский автомобиль, люди кричат слово «священник».

Ранее боец Вооруженных сил Украины Сергей Гнездилов сравнил службу в армии с крепостным правом. По его словам, многие солдаты столкнувшись с отсутствием четкого срока службы и права на демобилизацию, понимают, что попали в рабство.

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      Глеб Палехов
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