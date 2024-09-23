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11:50, 23 сентября 2024Силовые структуры

Принуждавших соглашаться с экстремистскими идеями 15 членов религиозной ячейки арестовали

Суд Нальчика арестовал на два месяца 15 участников экстремистского сообщества

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Нальчикский городской суд арестовал 15 членов экстремистской религиозной ячейки, которые насилием принуждали людей соглашаться с их идеями. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники сообщества проведут в СИЗО два месяца.

Ранее сообщалось, что силовики задержали в селе Исламей Кабардино-Балкарской Республики (КБР) 15 членов экстремистской религиозной ячейки, подозреваемых в распространении радикальной исламистской идеологии.

По данным следствия, в 2023 году местный житель Резуан Кангезов создал экстремистское сообщество с целью насильственного принуждения граждан к экстремистским взглядам и подготовки преступлений на религиозной почве. Ему удалось объединить вокруг себя 14 человек. По его указанию они применяли физическое и психологическое насилие к тем, кто не был согласен с их радикальными идеями. Возбуждено уголовное дело.

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      Илона Палей
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