Принуждавших соглашаться с экстремистскими идеями 15 членов религиозной ячейки арестовали

Суд Нальчика арестовал на два месяца 15 участников экстремистского сообщества

Нальчикский городской суд арестовал 15 членов экстремистской религиозной ячейки, которые насилием принуждали людей соглашаться с их идеями. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники сообщества проведут в СИЗО два месяца.

Ранее сообщалось, что силовики задержали в селе Исламей Кабардино-Балкарской Республики (КБР) 15 членов экстремистской религиозной ячейки, подозреваемых в распространении радикальной исламистской идеологии.

По данным следствия, в 2023 году местный житель Резуан Кангезов создал экстремистское сообщество с целью насильственного принуждения граждан к экстремистским взглядам и подготовки преступлений на религиозной почве. Ему удалось объединить вокруг себя 14 человек. По его указанию они применяли физическое и психологическое насилие к тем, кто не был согласен с их радикальными идеями. Возбуждено уголовное дело.