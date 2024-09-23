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15:50, 23 сентября 2024Бывший СССР

Производитель оружия Northrop Grumman откроет в Литве производственную линию

Bloomberg: Northrop Grumman откроет производственную линию в Литве

Фото: Luke Sharrett / Reuters

Один из крупнейших в мире производителей оружия, Northrop Grumman, откроет в Литве производственную линию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Вице-президент корпорации Стефан О'Брайан подписал в понедельник в столице Литвы Вильнюсе меморандум с правительством о производстве 30-миллиметровых боеприпасов на существующем государственном предприятии», — пишет агентство.

Отмечается, что линия должна начать работать в течение года, а боеприпасы будут использоваться для боевых машин пехоты (БМП) стран НАТО.

В начале июня стало известно, что Министерство экономики и инноваций Литвы подписало с немецким оружейным концерном Rheinmetall договор о строительстве завода боеприпасов. Ведомство сообщало, что предприятию дан статус крупного и на нем будут производиться десятки тысяч боеприпасов в год.

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      Валентин Карант
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