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19:48, 23 сентября 2024Наука и техника

Названы отличия PlayStation 5 от PS5 Pro

Эксперт Смецкой: игры PlayStation 5 Pro получат пометку «Улучшено для PS5 Pro»

Изображение: Sony

На PlayStation 5 Pro можно будет запускать высококачественные игры, оптимизированные для этой приставки. Об этом «Известиям» рассказал менеджер по развитию бизнеса в Pacific Studio Никита Смецкой.

По словам Смецкого, новая приставка будет иметь технологию апскейла, при которой игры будут масштабироваться до разрешения 4K. «В новинке разработчики увеличили также встроенную память до 2 терабайт с 825 гигабайт у прошлой версии», — заметил специалист.

Также эксперт отметил, что выпущенные для приставки игры получат специальную пометку «Улучшено для PS5 Pro». В числе отличий PS5 от PS5 Pro автор назвал дополнительные антрацитовые полоски на корпусе.

При этом главным отличием Смецкой назвал стоимость. Стартовая цены PS5 Pro составляет до 800 долларов, или около 75 тысяч рублей. Но после ввоза в Россию консоль будет продавать дороже. Обычную же PS5 можно купить на отечественном рынке за 45 тысяч рублей.

Компания Sony анонсировала PlayStation 5 Pro 10 сентября. Консоль за 699 долларов получила более мощный графический чип, расширенную поддержку рейтрейсинга и накопитель емкостью 2 терабайта.

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      Андрей Ставицкий
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