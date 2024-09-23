Путин поручил рассмотреть вопрос целесообразности создания центра беспилотников в Якутии

Путин поручил рассмотреть вопрос целесообразности создания центра БПЛА в Якутии

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны рассмотреть вопрос целесообразности создания центра беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Якутии. Об этом сообщает РИА Новости.

19 сентября глава государства заявил, что для защиты военных и гражданских объектов от дронов необходимо искать средства поражения беспилотных летательных аппаратов. Он призвал одновременно с развитием беспилотников искать средства радиоэлектронного и огневого поражения БПЛА.

Ранее Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил (ВС) страны. В соответствующем документе значится, что штатная численность армии России увеличена почти на 180 000 человек — до 2 389 000 человек, среди которых 1 500 000 военнослужащих. Указ главы государства вступает в силу с 1 декабря 2024 года.