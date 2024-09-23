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07:14, 23 сентября 2024Экономика

Россияне изменили отношение к страхованию родственников

«Сравни»: россияне стали страховать пожилых родителей в два раза чаще

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В 2024 году россияне стали в два раза чаще страховать пожилых родителей от несчастных случаев. Об этом сообщило ТАСС, со ссылкой на аналитиков финансового маркетплейса «Сравни».

Как заявила менеджер страхового направления этой организации, причина наблюдаемого тренда — рост финансовой грамотности населения.

Кроме того, оказалось, что самыми популярными полисами стали страховки для детей, на которые в 2024 году пришлось больше 70 процентов продаж.

Страховое покрытие самых популярных полисов покупаемых онлайн составляет 50 тысяч рублей и 350 тысяч. Ими обзаводятся 36 и 45 процентов клиентов соответственно. Чаще полисы приобретают мужчины — 62 процента.

С апреля по июнь в России взносы по накопительному страхованию жизни (НСЖ) увеличились на 105 процентов и дошли до 168 миллиардов рублей. Наиболее значительно интерес к накоплениям был отмечен в ситуации поднимающейся ключевой ставки Банка России.

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      Кирилл Луцюк
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