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06:13, 23 сентября 2024Экономика

Россияне рассказали об отношении к звонкам начальства в нерабочее время

UTEAM: отказываются отвечать на звонки от коллег в нерабочее время 5 % россиян

Фото: freepik

Более 90 процентов опрошенных россиян заявили о том, что сталкивались со связанными с рабочими вопросами звонками и сообщениями в мессенджерах, причем 72 процентам трудоустроенных граждан они поступают регулярно, следует из результатов проведенного кадровой компанией UTEAM исследования, с которым ознакомилась «Лента.ру».

В конце августа и начале сентября аналитики опросили 2 942 россиян трудоспособного возраста. Респонденты рассказали не только о том, что звонки от коллег и начальства им поступают, но и о своем отношении к таким контактам. Более половины (63 процента) опрошенных отвечают на них сразу же, еще 21 процент указали, что реагируют только при условии незанятости личными делами. Оставшиеся доли участников исследования пришлись на тех, кто снимает трубку не всегда, но перезванивает при первой возможности (11 процентов), а также принципиально отказывающихся отвечать на деловые звонки и сообщения вне рамок рабочего времени (5 процентов).

«Чем более ответственная (и, соответственно, высокооплачиваемая) должность, тем чаще она предполагает звонки и решение различных корпоративных вопросов в нерабочее время. Есть много должностей, которые предполагают ненормированный рабочий день. Как правило, это прописано в трудовом договоре», — отметила глава отдела по подбору персонала кадровой компании Ольга Сапожникова. По ее словам, претендуя на такие вакансии, соискатели должны быть готовы к ответу на звонки во внеурочные часы, компании же нередко предлагают сотрудникам компенсацию за такой график.

Около месяца назад стало известно, что Австралия вслед за рядом европейских стран изменила законодательство, разрешив жителям не отвечать на звонки и сообщения от начальства, поступающие в нерабочее время. Актуальность изменений власти объяснили тем, что необходимость постоянно быть на связи является «проблемой психического здоровья». Хотя бизнес посетовал, что с ним предварительно не посоветовались, премьер-министра Энтони Альбанезе, указал, что австралийцам не платят за работу 24 часа в сутки.

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      Дмитрий Воронин
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