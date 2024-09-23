Россиянин отреагировал на оскорбление от украинца на Паралимпиаде

Российский паралимпиец Торсунов: украинца Литвиненко вынуждали оскорбить меня

Двукратный паралимпийский чемпион, российский легкоатлет Евгений Торсунов отреагировал на оскорбление от украинца Александра Литвиненко на Паралимпиаде-2024. Его слова приводит Metaratings.ru.

Торсунов назвал это единственным негативным моментом за весь турнир. «Я не воспринял эти слова серьезно, меня это не задело. Думаю, ему приходится сейчас говорить так, его вынуждают. Конечно, со спортивной точки зрения он поступил некрасиво», — заявил он, отметив, что соперники должны уважать друг друга и быть одной большой семьей.

Россиянин вспомнил, что в 2019 году на чемпионате мира они с Литвиненко также заняли первое и третье место. «И тогда мы вместе с ним как ни в чем не бывало фотографировались на пьедестале, обнимались с национальными флагами. Все было замечательно», — поделился Торсунов.

На Паралимпийских играх 2024 года в Париже Литвиненко занял третье место в прыжках в длину, а Торсунов, выступавший под нейтральным флагом, стал победителем. После соревнований украинец заявил, что у него «скребет на душе из-за проигрыша недоразумению».